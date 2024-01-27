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Главный врач ЦСКА Безуглов рассказал о восстановлении защитника Игоря Дивеева

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Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о сроках возвращения Игоря Дивеева в общую группу.
Фото: ПФК ЦСКА
"На 5 февраля у него запланирована последняя интенсивная индивидуальная тренировка. На следующий день Дивеев должен присоединиться к общей группе. Что касается игрового тонуса, то для его набора у футболиста будет более 20 дней. Учитывая его отменные физические кондиции, времени должно хватить", - цитирует Безуглова Bobsoccer.

Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне центральный защитник провел на поле всего 45 минут из-за полученного повреждения лодыжки. "Армейцы" после 18-ти сыгранных туров располагаются на седьмой строчке и отстают от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Команда Владимира Федотова сыграла вничью 1:1 с "Ростовом" в первом матче плей-офф Кубка России. После зимней паузы московский клуб сыграет с "Оренбургом" в рамках 19-го тура чемпионата России. Ожидается, что Дивеев сможет принять участие в этом матче.

ЦСКА Дивеев
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