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ВильярреалЗавершен
Мальорка
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Аталанта
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УдинезеЗавершен
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Вольфсбург
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КельнЗавершен
Вердер
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ФрайбургЗавершен
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ХайденхаймЗавершен
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Аугсбург
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БаварияЗавершен
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Боруссия МЗавершен

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УралЗавершен

Новичок "Зенита" Нино в будущем хочет стать священником в Бразилии

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Защитник "Зенита" Нино признался, что в будущем может посвятить себя церкви.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас действительно изучаю теологию и рассматриваю это как одну из возможностей в будущем выбрать стезю священника в Бразилии. Мне это близко", - приводит слова Нино "Матч ТВ".

Напомним, петербургский "Зенит" объявил о переходе 26?летнего центрального защитника Нино в начале января 2024 года. Стороны заключили контракт до лета 2028 года. Ранее бразилец выступал за "Флуминенсе", за который провел 239 матчей, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

Нино Зенит
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