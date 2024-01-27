"Сейчас действительно изучаю теологию и рассматриваю это как одну из возможностей в будущем выбрать стезю священника в Бразилии. Мне это близко", - приводит слова Нино "Матч ТВ".
Напомним, петербургский "Зенит" объявил о переходе 26?летнего центрального защитника Нино в начале января 2024 года. Стороны заключили контракт до лета 2028 года. Ранее бразилец выступал за "Флуминенсе", за который провел 239 матчей, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Новичок "Зенита" Нино в будущем хочет стать священником в Бразилии
Защитник "Зенита" Нино признался, что в будущем может посвятить себя церкви.
Фото: ФК "Зенит"