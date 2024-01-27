- Очень жаль, что с хорошим футболистом приключилась такая плохая история. Но нужно понимать, что все люди равны перед законом и, если все это действительно правда, то решение суда нужно исполнять. Безусловно, дело Промеса - удар по репутации "Спартака". Это плохая новость как для команды, так и для всего российского футбола.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов потребовала приговорить форварда московского "Спартака" Квинси Промеса к 9 годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков.
В данный момент нидерландский футболист находится на учебно-тренировочных сборах московской команды в ОАЭ. В нынешнем сезоне 32-летний Промес забил 8 мячей и сделал 8 голевых ассистов в 21 матче команды во всех соревнованиях.
Источник: "РБ Спорт"
Рианчо: дело Промеса - удар по репутации "Спартака"
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал информацию о том, что нидерландская прокуратура запросила 9 лет тюремного заключения для нападающего "красно-белых" Квинси Промеса.
Фото: "СЭ"