Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
0 - 1 0 1
Жирона2 тайм
Кадис
18:15
АтлетикНе начат
Севилья
20:30
ОсасунаНе начат
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
2 - 1 2 1
ЛеччеЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Верона
0 - 0 0 0
Фрозиноне1 тайм
Лацио
20:00
НаполиНе начат
Фиорентина
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
ДармштадтНе начат
Боруссия Д
19:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
0 - 0 0 0
ЛилльЗавершен
Лорьян
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
Клермон
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
Реймс
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Тулуза
19:05
ЛансНе начат
ПСЖ
22:45
БрестНе начат

Кубок Англии

Новости
Вест Бромвич
0 - 2 0 2
Вулверхэмптон2 тайм
Ливерпуль
17:30
НорвичНе начат
Ньюпорт Каунти
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 1 1 1
Аль-ФатехЗавершен

Комментатор Орлов - о переходе Ахметова в "Зенит": в целом, он вписывается в систему координат бразильцев

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Ильзата Ахметова из "Краснодара" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Игра Ахметова в центре поля? Владеет мячом, берет игру на себя. В целом, он вписывается в систему координат бразильцев, думаю, найдет с ними общий язык. В принципе у него есть качества, которые позволяют взламывать насыщенную оборону. Он нужен команде", - приводит слова Орлова "СЭ".

Ильзат Ахметов в текущее трансферное окно перешел из "Краснодара" в "Зенит" за 850 тысяч евро. В сезоне-2023/2024 полузащитник провел за "быков" 21 матч и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока сборной России в 3 миллиона евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице РПЛ и опережает петербургский клуб на два очка.

Зенит Орлов Ахметов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится