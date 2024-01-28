"Игра Ахметова в центре поля? Владеет мячом, берет игру на себя. В целом, он вписывается в систему координат бразильцев, думаю, найдет с ними общий язык. В принципе у него есть качества, которые позволяют взламывать насыщенную оборону. Он нужен команде", - приводит слова Орлова "СЭ".
Ильзат Ахметов в текущее трансферное окно перешел из "Краснодара" в "Зенит" за 850 тысяч евро. В сезоне-2023/2024 полузащитник провел за "быков" 21 матч и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока сборной России в 3 миллиона евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице РПЛ и опережает петербургский клуб на два очка.
Комментатор Орлов - о переходе Ахметова в "Зенит": в целом, он вписывается в систему координат бразильцев
Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Ильзата Ахметова из "Краснодара" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"