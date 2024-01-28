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"РБ Спорт": "Спартак" и Джикия обсудят продление контракта в феврале

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Руководство московского "Спартака" планирует обсудить продление контракта с защитником Георгием Джикией до возобновления сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"
Решение о будущем защитника московского "Спартака" Георгия Джикии будет принято в первых числах февраля. Как сообщает источник, руководство "красно-белых" планирует провести встречу с представителями защитника в ОАЭ во время тренировочных сборов. На встрече будет обсуждаться возможное продление действующего договора.

Соглашение между Джикией и "Спартаком" рассчитано до конца сезона. Однако у московского клуба есть опция продления контракта на один сезон. Целесообразность активации этого пункта будет обсуждена с агентом.

В текущем сезоне Джикия 6 раз выходил на поле в составе "Спартака" в матчах РПЛ. Еще 3 игры защитник провел в кубке страны. Согласно слухам, интерес к игроку сборной России проявляют "Краснодар" и "Локомотив".

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Джикия
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