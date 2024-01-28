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Силкин: если Скопинцев перейдет в "Зенит", это будет потеря для "Динамо"

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Бывший наставник "Динамо" Сергей Силкин высказался о возможном переходе защитника "бело-голубых" Дмитрия Скопинцева в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Скопинцев уже был в "Зените". Он прекрасно понимает, для чего его берут. Дмитрий уже не в таком возрасте, чтобы кому-то что-то доказывать. Для "Динамо" он игрок основного состава, креативный. Если Скопинцев перейдет в "Зенит", это будет потеря для "Динамо", - заявил Силкин.

Санкт-петербургский "Зенит" находится в поисках левого защитника после того, как от тренировок с основной командой был отстранен дублер Дугласа Сантоса Данил Круговой. Ранее с переходом в "Зенит" связывали защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, однако трансфер не состоялся.

В качестве альтернативы Тикнизяну на левый фланг обороны "Зенита" называется латераль "Динамо" Дмитрий Скопинцев. Сообщается, что "сине-бело-голубые" готовы заплатить за переход игрока 6 миллионов евро, а "Динамо" требует 14.

Скопинцев принадлежал "Зениту" с 2014-го по 2015-й год, после чего перешел в "РБ Лейпциг" за 600 тысяч евро. В текущем сезоне защитник принял участие во всех 18-ти матчах "Динамо" в РПЛ и записал на свой счет 1+2 по системе гол+пас.

Источник: "РБ Спорт"

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