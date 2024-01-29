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Metaratings: Угальде успешно прошел медицинское обследование для перехода в "Спартак"

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Форвард «Твенте» Манфред Угальде успешно завершил медицинское обследование в «Спартаке».
Фото: ФК "Твенте"
Коста-риканский футболист Манфред Угальде в ближайшее время должен подписать трудовое соглашение со «Спартаком». По информации источника, игрок успешно прошел медицинское обследование, сторонам осталось завершить формальные шаги для официального подтверждения трансфера.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» выплатит «Твенте» порядка 15 миллионов евро за нападающего Коста-Рики. В нынешнем сезоне Угальде провел за «тюккерс» 25 матчей, в которых отличился 9 результативными ударами и 7 раз успешно ассистировал партнерам.

Источник: Metaratings.

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