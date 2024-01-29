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Аршавин: Миранчук и Головин – разные футболисты по статусу

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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, кто ему нравится больше: полузащитник “Аталанты” Алексей Миранчук или хавбек “Монако” Александр Головин.
Фото: КХЛ
– По качествам больше нравится Головин. Для меня Леша немного статичен, много играет на месте, а Головин больше движения делает с мячом и проникновений. Но Леша и Головин по статусу разные футболисты.

Напомним, Александр Головин имеет действующее соглашение с “Монако” до июня 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата Франции и забил пять голов. Алексей Миранчук имеет контракт с “Аталантой” до лета 2025 года. В 18 матчах текущего сезона он забил трижды.

Источник: “Матч ТВ”

Миранчук Ал Аталанта Аршавин Головин Сборная России Монако
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