– По качествам больше нравится Головин. Для меня Леша немного статичен, много играет на месте, а Головин больше движения делает с мячом и проникновений. Но Леша и Головин по статусу разные футболисты.
Напомним, Александр Головин имеет действующее соглашение с “Монако” до июня 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата Франции и забил пять голов. Алексей Миранчук имеет контракт с “Аталантой” до лета 2025 года. В 18 матчах текущего сезона он забил трижды.
Источник: “Матч ТВ”
Аршавин: Миранчук и Головин – разные футболисты по статусу
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, кто ему нравится больше: полузащитник “Аталанты” Алексей Миранчук или хавбек “Монако” Александр Головин.
Фото: КХЛ