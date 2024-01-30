27-летний центральный защитник французского "Страсбура" Жерзино Ньямси проходит медицинское обследование для завершения трансфера в московский "Локомотив", сообщают СМИ. По данным источника, медосмотр игрока организован в одной из столичных клиник.
Ранее появлялась информация, что "железнодорожники" могут уплатить "Страсбуру" за Ньямси трансферную компенсацию в размере от 3,5 до 5 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету французского защитника 13 матчей в Лиге 1 без результативных действий. Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость Ньямси в 5 миллионов евро, его контракт со "Страсбуром" истекает в июне 2025 года.
Источник: РИА Новости
Защитник Ньямси проходит в Москве медосмотр для перехода из "Страсбура" в "Локомотив"
По данным СМИ, трансфер 27-летнего центрального защитника "Страсбура" Жерзино Ньямси в московский "Локомотив" близок к завершению.
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