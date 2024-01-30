- Я не думаю, что в "Зените" много, собственно, воспитанников. И в этом вся проблема. Концепция развития клуба и команды в целом отличается от того, что мы видим в "Краснодаре", где ставка делается на воспитанников. И это создаёт главное: материальные условия становятся выше патриотизма клуба. Победа в чемпионате - не самая большая цель в отсутствие Лиги чемпионов и матчей национальной команды, - передаёт слова Бышовца Metaratings.ru.
По итогам осенней части сезона "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион петербургский "Зенит" отстаёт от чёрно-зелёных на 2 очка.
В январе 2024 года "Зенит" побил рекорд РПЛ по количеству игроков из одной страны, принадлежащих клубу - после покупки центрального защитника Нино и правого вингера Артура сине-бело-голубые владеют трансферами 11 игроков бразильского происхождения, включая находящегося в аренде защитника Роберта Ренана.
Бышовец: в "Зените" мало воспитанников, в этом вся проблема. Материальные условия становятся выше патриотизма клуба
Экс-главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец прокомментировал принципы комплектования состава сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"