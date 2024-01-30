"Информация об интересе "Лацио" к Гарре не соответствует действительности", - цитирует Фабиани источник.
Ранее в СМИ появились новости, согласно которым римский клуб заинтересован в приобретении 23-летнего аргентинского полузащитника самарских "Крыльев Советов". По слухам "Лацио" готов предложить за Гарре 8 миллионов евро.
Ранее Бенджамин Гарре выступал в составе аргентинских клубов "Уракан" и "Расинг". С лета 2016-го года по январь 2020-го права на футболиста принадлежали английскому "Манчестер Сити". В текущем сезоне на счету Гарре 8 голов и 3 ассиста в 15-ти матчах РПЛ в составе "Крыльев".
Источник: "Чемпионат"
Спортивный директор "Лацио" опроверг интерес к Гарре из "Крыльев Советов"
Анхело Мариано Фабиани, занимающий пост спортивного директора римского "Лацио" прокомментировал слухи об интересе клуба к вингеру "Крыльев Советов" Бенджамину Гарре.
Фото: "Чемпионат"