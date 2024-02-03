— У нас четыре центральных защитника. Если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его, – приводит слова Арутюнянца “РБ Спорт”.
Напомним, действующее трудовое соглашение московского “Спартака” и защитника Георгия Джикии рассчитано до июня 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что до лета красно-белые не планируют предлагать российскому футболисту новый контракт.
Президент “Ростова”: если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его
Президент “Ростова” Арташес Арутюнянц ответил на вопрос о возможном подписании защитника московского “Спартака” Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"