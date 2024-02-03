Как сообщает источник, хавбек санкт-петербургского "Зенита" Вендел не приехал в Доху, где с 1-го февраля у действующих чемпионов страны проходит второй тренировочный сбор. В настоящее время футболист отсутствует в расположении команды.
Ранее сообщалось, что интерес к Венделу проявляет бразильский клуб "Ботафого", а сам игрок хочет вернуться на родину и лично просил руководство "Зенита" принять предложение.
Источник: Sport24
Sport24: Вендел не приехал на второй сбор "Зенита"
Бразильский полузащитник Вендел не вернулся в "Зенит" после перерыва между тренировочными сборами.
Фото: официальный сайт "Зенита"