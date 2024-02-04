Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался относительно перехода полузащитника Дмитрия Торбинского в состав «красно-зеленых». По словам экс-руководителя «железнодорожников», у Торбинского в «Спартаке» возник конфликт из-за недостатка игрового времени и при заключении контракта с «Локомотивом» футболист не интересовался заработной платой.
По словам Наумова, при повышении зарплаты Дмитрия, инициированной самим президентом клуба, полузащитник был удивлен.
«Самый недооцененный футболист в истории «Локомотива»? Вот я считал, что когда к нам из «Спартака» пришел Дима Торбинский, то он был недооценен», - передает слова Наумова Legalbet.
Экс-президент "Локомотива" Наумов: Торбинский – самый недооцененный игрок в истории "железнодорожников"
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился своим комментарием относительно перехода в клуб хавбека Дмитрия Торбинского.
Фото: "Чемпионат"