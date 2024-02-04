Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился комментариями касательно своего периода работы в Российской Премьер-Лиге. По словам нынешнего наставника «Шабаб Аль-Ахли», у него осталось много друзей в России, которых он всегда рад видеть.
«В России было отлично, когда я там работал — это был шестой чемпионат Европы по силе. Футболисты были сумасшедшего качества, болельщиков ходило много — всё было супер», — передает слова Николича «Чемпионат».
Также сербский специалист отметил, что он скучает и очень любит российский футбол. Напомним, что Николич был на посту главного тренера «Локомотива» с 2020 по 2021 год.
Экс-наставник "Локомотива" Николич: РПЛ был шестой по силе чемпионат в Европе
Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич высказался относительно своего периода работы в России.
Фото: ФК "Локомотив"