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Экс-наставник "Локомотива" Николич: РПЛ был шестой по силе чемпионат в Европе

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Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич высказался относительно своего периода работы в России.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился комментариями касательно своего периода работы в Российской Премьер-Лиге. По словам нынешнего наставника «Шабаб Аль-Ахли», у него осталось много друзей в России, которых он всегда рад видеть.

«В России было отлично, когда я там работал — это был шестой чемпионат Европы по силе. Футболисты были сумасшедшего качества, болельщиков ходило много — всё было супер», — передает слова Николича «Чемпионат».

Также сербский специалист отметил, что он скучает и очень любит российский футбол. Напомним, что Николич был на посту главного тренера «Локомотива» с 2020 по 2021 год.

Локомотив Николич
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