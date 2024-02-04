"Не знаю, правильно ли делает "Спартак", не продлевая контракт с Джикией. Только время покажет. Конечно, Джикия нужен "Спартаку", он хороший футболист. Абаскаль делает ставку на Бабича, а Джикия не станет сидеть на скамейке", - приводит слова Граната "РБ Спорт".
В текущем сезоне Георгий Джикия принял участие в 9-ти матчах "Спартака". Россиянин проиграл борьбу за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очко. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Гранат: конечно, Джикия нужен "Спартаку", он хороший футболист
Экс-игрок "Спартака" Владимир Гранат высказался о защитнике "красно-белых" Джикии.
Фото: ФК "Спартак"