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Гранат: конечно, Джикия нужен "Спартаку", он хороший футболист

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Экс-игрок "Спартака" Владимир Гранат высказался о защитнике "красно-белых" Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"Не знаю, правильно ли делает "Спартак", не продлевая контракт с Джикией. Только время покажет. Конечно, Джикия нужен "Спартаку", он хороший футболист. Абаскаль делает ставку на Бабича, а Джикия не станет сидеть на скамейке", - приводит слова Граната "РБ Спорт".

В текущем сезоне Георгий Джикия принял участие в 9-ти матчах "Спартака". Россиянин проиграл борьбу за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очко. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Гранат Спартак Джикия
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