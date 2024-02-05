- Слабее ли сегодняшние легионеры "Спартака" тех, что были в моё время? Думаю, только Промес соразмерен. Остальные - ну, такое. Спорно. Мне сложно представить, что кто-то, кроме Квинси, смог бы вцепиться в состав "Спартака" середины нулевых. Тогда иностранцы были сильнее, да, - передаёт слова Бояринцева Sport24.
45-летний экс-полузащитник Денис Бояринцев выступал за московский "Спартак" с 2005 по 2007 год, а также в 2009 году. Вместе с ним в составе красно-белых играли такие футболисты-иностранцы, как сербский центральный защитник Неманья Видич, бразильский атакующий полузащитник Алекс, чешский защитник Мартин Йиранек, польский голкипер Войцех Ковалевски, бразильский нападающий Веллитон и другие.
Бояринцев: из нынешних легионеров "Спартака" только Промес соразмерен тем, что были в моё время
Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев ответил на вопрос о силе нынешних легионеров красно-белых в сравнении с командой из середины нулевых.
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