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Капитан "Ростова" Глебов: привык, что каждые полгода появляются слухи об интересе со стороны других клубов

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Опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал свои карьерные планы.
Фото: ФК "Ростов"
- Привык, что каждые полгода появляются слухи об интересе со стороны других клубов. Мне нужно работать и улучшать свои качества. Мне тяжело ответить на вопрос, каким я вижу свой следующий шаг в карьере. Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в Европе, но сейчас нет предложений из-за рубежа. Это мечты, а мечтать не вредно. Но нужно жить сегодняшним днём, - передаёт слова Глебова Sport24.

24-летний опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов выступает за жёлто-синих с января 2019 года, когда перешёл в донской клуб из махачкалинского "Анжи" за трансферную компенсацию в размере 50 тысяч евро. Текущая стоимость Глебова по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро. В течение нескольких последних трансферных окон регулярно появляются слухи о возможном переходе Глебова в другой клуб - чаще всего СМИ называют в этом качестве московский "Спартак".

В текущем сезоне на счету Глебова 24 матча за "Ростов", 1 забитый гол и 1 результативный пас.

Ростов Глебов Трансферы
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