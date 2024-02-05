"Могу сказать, что ведется работа по трансферу Ленини. Скорее всего, он покинет зимой "Краснодар", - цитирует Фернандеса "РБ Спорт". Ранее тренер "Эмирейтс" заявил, что клуб не заинтересован в переходе Ленини.
В текущем сезоне Ленини провел за "Краснодар" 15 матчей и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего опорного полузащитника в 1,2 миллиона евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Владимира Ивича занимает первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка.
Агент игрока "Краснодара" Ленини: скорее всего, он покинет клуб зимой
Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"