"У Абаскаля был с ним разговор, который, наверное, не понравился прежде всего тренеру. И в какой-то момент Джикия потерял мотивацию, начал готовиться не так, как нужно. Время лечит, ему нужно пахать, чтобы оставаться в игре", - цитирует Деменко Metaratings.
В текущем сезоне Джикия провел за "Спартак" 9 матчей и не отметился результативными действиями. Центральный защитник проиграл конкуренцию новичку клуба Срджану Бабичу. Напомним, что московский клуб после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Деменко: в какой-то момент Джикия потерял мотивацию, начал готовиться не так, как нужно
Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко высказался о будущем защитнике "красно-белых" Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"