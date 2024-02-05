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Деменко: в какой-то момент Джикия потерял мотивацию, начал готовиться не так, как нужно

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Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко высказался о будущем защитнике "красно-белых" Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"
"У Абаскаля был с ним разговор, который, наверное, не понравился прежде всего тренеру. И в какой-то момент Джикия потерял мотивацию, начал готовиться не так, как нужно. Время лечит, ему нужно пахать, чтобы оставаться в игре", - цитирует Деменко Metaratings.

В текущем сезоне Джикия провел за "Спартак" 9 матчей и не отметился результативными действиями. Центральный защитник проиграл конкуренцию новичку клуба Срджану Бабичу. Напомним, что московский клуб после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Джикия Деменко
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