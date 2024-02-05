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Семак: Конечно, Малкома не хватает, но у "Зенита" есть другие игроки

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что его команде не хватает бразильца Малкома, который покинул команду перед стартом сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Были рады видеть Малкома, который приехал к нам на сборы по своей инициативе. Конечно, его не хватает, но это жизнь. Не часто к нам в Россию приезжает игрок такого уровня. Но сегодня у нас другие игроки, которые должны делать свою работу хорошо", - заявил Семак.

Малком покинул санкт-петербургский "Зенит" летом 2023-го года. Саудовский "Аль-Хиляль" заплатил за трансфер бразильского вингера 60 миллионов евро. Недавно Малком посетил расположение своего бывшего клуба, который сейчас проводит тренировочные сборы в столице Катара Дохе в преддверии возобновления чемпионата России.

По итогам 18-ти туров РПЛ "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице. Отрыв "Краснодара", который возглавляет чемпионскую гонку, составляет 2 очка.

Источник: "Матч ТВ"

Зенит Семак Малком Российские трансферы Аль-Хиляль
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