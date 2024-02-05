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Агент Джикии: если Абаскаль останется в "Спартаке" – никакого нового контракта не будет

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Агент Георгия Джикии, выступающего в составе московского "Спартака", Вадим Шпинёв, отверг вероятность продления контракта своего клиента с "красно-белыми", если Гильермо Абаскаль останется главным тренером
Фото: РИА Новости
"Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить. Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть — как есть. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет. Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но всё будет хорошо", - сказал агент.

В первой половине сезона капитан "Спартака" Георгий Джикия потерял место в остовном составе команды. Приоритетным выбором главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля на позицию центрального защитника является серб Срджан Бабич. В активе Джикии лишь 6 матчей в составе "Спартака" в 18-ти турах РПЛ.

Срок действия текущего контракта защитника со "Спартаком" подходит к концу летом 2024-го года. Ранее сообщалось об интересе к Джикии со стороны "Локомотива" и "Ростова".

Источник: "Чемпионат"

Шпинев Спартак Джикия
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