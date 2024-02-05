"В конце прошлого года мы встречались с руководством "Спартака", где нам было сказано, что в январе Георгий получит новый контракт. Сегодня уже 5 февраля ? нового контракта нет. Я хочу внести ясность. С одной стороны, я готов принять извинения и доводы руководства "Спартака" за то, что они не выполнили обещания. С другой – мне тяжело это сделать, потому что Георгий ? это личность, лидер. Он имеет влияние на команду, на российский костяк", - заявил Шпинев.
Действующий контракт Георгия Джикии с московским "Спартаком", в составе которого он выступает с 2019-го года, истекает в конце сезона. Новое соглашение пока не подписано, что дает футболисту право вести переговоры с любыми клубами о бесплатном переходе в летнее трансферное окно.
Ранее агент Джикии заявил, что зимой к его клиенту проявляли интерес "Локомотив", "Ростов", а также клубы из Турции и Саудовской Аравии. Также Вадим Шпинев сообщил, что вероятность продления контракта Джикии со "Спартаком" практически равна нулю, если испанский специалист Гильермо Абаскаль останется главным тренером "Спартака" на будущий сезон.
Источник: "Чемпионат"
Агент Джикии: руководство "Спартака" обещало контракт в январе. 5 февраля - контракта нет
Агент Вадим Шпинев, занимающийся делами защитника московского "Спартака" Георгия Джикии обрушился с критикой на руководителей команды из-за невыполнения обещаний о новом контракте.
Фото: "Чемпионат"