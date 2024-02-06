Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Мальорка
23:00
Реал СосьедадНе начат

Кубок Германии

Новости
Байер
22:45
ШтутгартНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
17:00
АрдаНе начат
Ахмат
17:00
Кызыл-ЖарНе начат
Зенит
17:00
НоаНе начат
Шабаб Аль-Ахли
19:30
КайратНе начат

"Балтика" может арендовать нападающего "Рубина" Фамейе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Балтика" интересуется форвардом "Рубина" Джоэлем Фамейе.
Фото: РИА Новости
Как утверждает Legalbet, калининградская "Балтика" проявляет интерес и хочет арендовать форварда "Рубина" Джоэля Фамейе.

26-летний ганец, играющий на позиции центрального нападающего, перебрался в Казань летом 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. В этом сезоне игрок принял участие в 20 матчах за казанский коллектив, в которых отличился тремя забитыми голами и сделал один голевой ассист.

Фамейе Рубин Балтика Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится