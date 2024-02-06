Как утверждает Legalbet, калининградская "Балтика" проявляет интерес и хочет арендовать форварда "Рубина" Джоэля Фамейе.
26-летний ганец, играющий на позиции центрального нападающего, перебрался в Казань летом 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. В этом сезоне игрок принял участие в 20 матчах за казанский коллектив, в которых отличился тремя забитыми голами и сделал один голевой ассист.
"Балтика" может арендовать нападающего "Рубина" Фамейе
"Балтика" интересуется форвардом "Рубина" Джоэлем Фамейе.
Фото: РИА Новости