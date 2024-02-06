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Экс-игрок сборной СССР Пономарев: Кордова усилит атаку "Сочи"

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался относительно перехода нападающего Серхио Кордовы в «Сочи».
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев поделился своим мнением относительно перехода нападающего Серхио Кордовы в «Сочи». Напомним, вчера, 5 февраля, «леопардовые» объявили об аренде игрока сборной Венесуэлы на правах аренды до конца текущего сезона с возможностью выкупа.

По словам Пономарева, если футболист будет заинтересован, то он сможет помочь «Сочи». Также экс-защитник отметил, что футболисты из Южной Америки всегда славились техничной игрой.

«Думаю, что Кордова усилит атаку «Сочи». Он выступал за неплохие команды. 26 лет — хороший, зрелый возраст», - передает слова Пономарева «Матч ТВ».

Пономарев Сочи
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