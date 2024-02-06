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Бышовец: задачи у “Зенита” минимальные, возможности — максимальные

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Бывший тренер “Зенита” Анатолий Бышовец высказался о возможностях сине-бело-голубых.

Фото: ФК "Локомотив"
— Возможности у “Зенита” такие, что он может и ошибиться в выборе игроков. Задачи — минимальные, возможности — максимальные. Такая сейчас ситуация.

Напомним, петербургский “Зенит” имеет в собственном активе 36 очков. Подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. На протяжении последних пяти лет сине-бело-голубые выиграли золотые медали РПЛ.

Источник: “РБ Спорт”

Зенит Бышовец
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