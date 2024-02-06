— Возможности у “Зенита” такие, что он может и ошибиться в выборе игроков. Задачи — минимальные, возможности — максимальные. Такая сейчас ситуация.
Напомним, петербургский “Зенит” имеет в собственном активе 36 очков. Подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. На протяжении последних пяти лет сине-бело-голубые выиграли золотые медали РПЛ.
Источник: “РБ Спорт”
Бышовец: задачи у “Зенита” минимальные, возможности — максимальные
Бывший тренер “Зенита” Анатолий Бышовец высказался о возможностях сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Локомотив"