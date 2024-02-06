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Советник правления "Твенте" - об Угальде: он будет выступать на высшем уровне

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Советник правления "Твенте" Ян Стройер высказался о новичке "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не думаю, что у него могут возникнуть какие-то сложности при адаптации в России. Человек приехал издалека, из Коста-Рики. Я жду, что он освоится в кратчайшие сроки, это футболист с прекрасной ментальностью. Не сомневаюсь в том, что в "Спартаке" он будет выступать на высшем уровне", - приводит слова Стройера "РБ Спорт".

В зимнее трансферное окно Угальде перешел из "Твенте" в "Спартак" за 13 миллионов евро без учета возможных бонусных выплат. В текущем сезоне нападающий забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач в 25-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро. Напомним, что московский "Спартак" после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Угальде
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