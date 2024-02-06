"Прекрасно помню его. Он один из самых сильных игроков РПЛ, всегда уважал его как человека и как игрока. Жалко, что в "Спартаке" не получается сейчас. Мне всегда нравились такие игроки, как Джикия", - цитирует Николича "СЭ".
На данный момент Марко Николич является главным тренером "Шабаб Аль-Ахли". Эмиратский клуб проведет товарищеский матч со "Спартаком" 9-го февраля. В текущем сезоне Джикия провел за "красно-белых" девять матчей и проиграл конкуренцию за место в основном составе Срджану Бабичу. Вчера, 5-го февраля, агент центрального защитника Шпинев заявил, что его клиент не продлит контракт с клубом, если в команде останется Гильермо Абаскаль. Трудовое соглашение Джикии с московским клубом истекает в конце текущего сезона.
Николич - о Джикии: он один из самых сильных игроков РПЛ, жалко, что в "Спартаке" не получается сейчас
Экс-тренер "Локомотива" Марко Николич высказался о защитнике "Спартака" Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"