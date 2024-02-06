"Вероятность того, что Вендел окажется в России еще есть. "Порту" хочет получить за игрока 5 миллионов евро. Сделал ли ЦСКА новое предложение? Да", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, в конце января футбольный агент форварда "Порту Б" Вендела Силвы Андре Кюри подтвердил заинтересованность ЦСКА в 23-летнем бразильском игроке. В СМИ сообщалось, что первое предложение московского клуба за нападающего в размере 2,5 миллиона евро было отклонено.
Контракт Вендела с португальским клубом истекает летом 2024 года. В активе бразильца в нынешнем сезоне 12+5 по системе гол плюс пас в 17 матчах второй Лиги Португалии.
ЦСКА сделал новое предложение по нападающему "Порту" Венделу Силве
Агент нападающего "Порту Б" Вендела Силвы Андре Кюри рассказал, что его клиент еще может перебраться в московский ЦСКА.
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