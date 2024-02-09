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Спартак2 тайм

Аленичев: если Промес выпадет, "Спартаку" будет проблематично попасть даже в тройку

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Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев оценил влияние форварда "красно-белых" Квинси Промеса на игру команды.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Промес – это номер один в нынешнем "Спартаке" и один из лучших игроков РПЛ. То, что Квинси сейчас делает для "Спартака", характеризует его, как лидера команды. Представьте на секунду, если Промес выпадет, то насколько "Спартаку" будет проблематично попасть даже в тройку", - заявил Аленичев.

Перед стартом весенней части чемпионата России московский "Спартак" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице. Отставание "красно-белых" от "Динамо", занимающего 3-е место, составляет 2 очка. Сезон возобновится для "Спартака" 2-го марта матчем против "Зенита" в Санкт-Петербурге.

Квинси Промес записал на свой счет 6 голов и 6 голевых передач в 17-ти матчах текущего розыгрыша РПЛ. Нидерландский вингер является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "Спартака" в чемпионате одновременно. Контракт Квинси Промеса со "Спартаком" рассчитан до конца сезона.

Источник: "My Webpage"

Аленичев Спартак Промес
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