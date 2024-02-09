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Агент игрока "Сан-Паулу" Майи: "Спартаку" определенно нравится мой клиент, он интересен клубу

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Футбольный агент Хуниор Педросо, представляющий интересы полузащитника "Сан-Паулу" Пабло Майи, заявил, что его клиент интересен "Спартаку".
Фото: GETTY IMAGES
"Да, "Спартаку" определенно нравится мой клиент, он интересен клубу, но мы не получали никакого приглашения. И вообще, если "Спартак" хочет пригласить Пабло, то им надо поговорить со мной, а не обращаться к посредникам", - приводит слова Педросо "Евро-Футбол".

В завершившемся сезоне Майя провел за "Сан-Паулу" 58 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 11 миллионов евро. Напомним, что московский "Спартак" после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные Абаскаля сыграют с "Зенитом" в 19-ом туре РПЛ.

Спартак Сан-Паулу Российские трансферы
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