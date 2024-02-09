"Тюкавин обладает хорошими качествами для нападающего: у него есть хорошее голевое чутье, прекрасная техника. Для чемпионата России это отличный игрок. Думаю, у Константина есть качества для игры в любом чемпионате. Лично я хотел бы посмотреть на Тюкавина в Англии", - цитирует Кураньи "Матч ТВ".
В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 23-х матчах "Динамо" и отметился 9-ю забитыми мячами и 6-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в 10 миллионов евро. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года. После 18-ти сыгранных туров "бело-голубые" замыкают тройку лидеров российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на шесть очков. Команда Марцела Лички сыграет с "Локомотивом" после зимней паузы рамках 19-го тура РПЛ.
Экс-игрок "Динамо" Кураньи: я хотел бы посмотреть на Тюкавина в Англии
Экс-игрок "Динамо" Кевин Кураньи высказался о Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"