"Думаю, здесь речь должна идти о воссоздании клуба-победителя — таким, каким он был раньше. То есть чемпионского "Спартака". Нужно, чтобы это вернулось в головы игроков. Важно начать с совета директоров, тренера и игроков, изменить менталитет и подписать футболистов высокого уровня, чтобы они могли конкурировать и выиграть титул", - приводит слова Парехи "СЭ".
Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Московский клуб уступил "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. После зимней паузы команда сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. В текущее трансферное окно "красно-белые" подписали форварда Манфреда Угальде из "Твенте" за 13 миллионов евро без учета бонусных выплат.
Пареха - о проблемах "Спартака": нужно начать с совета директоров, тренера и игроков, изменить менталитет
Экс-игрок "Спартака" Николас Пареха высказался о проблемах клуба.
Фото: "Матч ТВ"