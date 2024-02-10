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"Спартак" пытается приобрести Агкацева из "Краснодара"

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Московский "Спартак" заинтересован в приобретении голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, "Спартак" не оставляет попыток приобрести голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева. Руководители клубов находятся в контакте и обсуждают возможные условия сделки.

В текущем сезоне Агкацев провел за "Краснодар" 7 матчей и пропустил 11 мячей, оставив свои ворота в неприкосновенности дважды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в один миллион евро. После 18-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков, московский клуб занимает пятую строчку с 30-ю очками.

Источник: "СЭ"

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