По информации источника, "Спартак" не оставляет попыток приобрести голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева. Руководители клубов находятся в контакте и обсуждают возможные условия сделки.
В текущем сезоне Агкацев провел за "Краснодар" 7 матчей и пропустил 11 мячей, оставив свои ворота в неприкосновенности дважды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в один миллион евро. После 18-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков, московский клуб занимает пятую строчку с 30-ю очками.
Источник: "СЭ"
"Спартак" пытается приобрести Агкацева из "Краснодара"
Московский "Спартак" заинтересован в приобретении голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"