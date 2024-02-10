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Бителло: что меня удивило в России? Ощущение полной безопасности

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Футболист московского “Динамо” Бителло ответил на вопрос о том, что его удивило после переезда в Россию.
Фото: ФК "Динамо"
– В Бразилии всегда очень хорошо отзывались о вашей стране, о Москве, что везде очень красиво. Если и говорить, что меня что-то удивило, то это ощущение спокойствия и полной безопасности.

Бителло 24 года. Он родился в Бразилии. В сентябре 2023 года полузащитник присоединился к московскому “Динамо”. Бело-голубые приобрели южноамериканского игрока у “Гремио”. По сведениям портала Transfermarkt, российский клуб заплатил за данный трансфер 10 миллионов евро.

Напомним, в составе динамовцев Бителло в общей сложности успел провести 15 матчей во всех турнирах. Бразилец забил пять голов и оформил две результативные передачи.

Источник: “СЭ”

Динамо Бителло
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