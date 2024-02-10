– В Бразилии всегда очень хорошо отзывались о вашей стране, о Москве, что везде очень красиво. Если и говорить, что меня что-то удивило, то это ощущение спокойствия и полной безопасности.
Бителло 24 года. Он родился в Бразилии. В сентябре 2023 года полузащитник присоединился к московскому “Динамо”. Бело-голубые приобрели южноамериканского игрока у “Гремио”. По сведениям портала Transfermarkt, российский клуб заплатил за данный трансфер 10 миллионов евро.
Напомним, в составе динамовцев Бителло в общей сложности успел провести 15 матчей во всех турнирах. Бразилец забил пять голов и оформил две результативные передачи.
Источник: “СЭ”
Бителло: что меня удивило в России? Ощущение полной безопасности
Футболист московского “Динамо” Бителло ответил на вопрос о том, что его удивило после переезда в Россию.
Фото: ФК "Динамо"