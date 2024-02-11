"Наша задача на оставшуюся часть сезона — не опуститься ниже уровня осени, а прибавить. Весенний отрезок предстоит очень серьезный, это будет другая психология. Команда должна бороться за каждое очко, поэтому нам надо много работать, чтобы решить поставленные задачи", - цитирует Ташуева "Матч ТВ".
"Факел" занимает 11-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров. Команда Сергея Ташуева одержала пять побед и шесть раз сыграла вничью. На счету воронежского клуба 21 очко. После зимней паузы "Факел" сыграет с "Пари НН" в рамках 19-го тура РПЛ. Клуб вылетел из Кубка России, заняв последнюю строчку в группе с "Сочи", "Оренбургом" и ЦСКА. В субботу, 10-го февраля, воронежцы одержали победу над "Ордбасы" в товарищеском матче со счетом 2:1.
Главный тренер "Факела" Ташуев: наша задача на оставшуюся часть сезона - не опуститься ниже уровня осени
Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: "Матч ТВ"