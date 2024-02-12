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Агент - о возможности Кокшарова выступать за Словению: он входит в состав сборной России до 21 года

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Футбольный агент Элвис Башанович, представляющий интересы форварда "Краснодара" Александра Кокшарова, прокомментировал слухи о том, что футболист может начать играть за сборную Словении.
Фото: РФС
"Он входит в состав сборной России до 21 года. О других вариантах мы не говорили", - приводит "Матч ТВ" слова агента.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, в СМИ появилась информация, что нападающий молодежной сборной России и "Краснодара" Александр Кокшаров имеет словенский паспорт.

19-летний Кокшаров родился в Словении и является воспитанником краснодарской академии футбола. В составе сборной России до 21 года форвард провел один матч и отметился в нем двумя забитыми мячами. В этом сезоне футболист сыграл за "Краснодар" 9 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой ассист.

Кокшаров Краснодар Сборная Словении Сборная России
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