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Петржела: "Сабах" стоит того, чтобы Кержаков попробовал свои силы там

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном назначении экс-футболиста Александра Кержакова главным тренером азербайджанского "Сабаха".
Фото: официальный сайт "Пари НН"
"Сабах" определённо стоит того, чтобы Александр попробовал свои силы там. Это тренерская работа. Не имеет значения, где находится клуб. Кержаков - всё ещё подающий надежды тренер", - заявил Петржела.

Ранее Александр Кержаков заявил, что ведет переговоры о возможном назначении на должность главного тренера иностранной команды. Тренерскую Карьеру Кержаков начал в юниорской сборной России до 17-ти лет в марте 2018-го года. С тех пор экс-футболист "Зенита" и сборной России успел поработать в "Томи", "Пари НН" и клубе "Кармиотисса" из чемпионата Кипра.

Последним местом работы Александра Кержакова является "Спартак" Суботица, который он покинул в ноябре прошлого года.

Источник: "Чемпионат"

Сабах Кержаков Петржела
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