- Стоит сказать, что в начале своей работы в клубе я никак не ожидала конфронтации с Юрием Палычем. Но в какой-то момент поняла, что мы не сможем работать вдвоем. В совете директоров это тоже понимали, поэтому поддержали мое решение.
Юрий Семин занимал пост главного тренера "Локомотива" при Ольге Смородской с 1 июня 2009 по 29 ноября 2010 года. Под его руководством "железнодорожники" провели 53 матча, в которых одержали 24 победы, 15 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. Всего в качестве главного тренера "Локомотива" Семин трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок России.
Источник: Sport24
Смородская: в какой-то момент поняла, что мы не сможем работать с Семиным. В совете директоров поддержали мое решение
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о ситуации с увольнением главного тренера "красно-зеленых" Юрия Семина.
Фото: РИА Новости