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Агент Жорже Фернандеша подтвердил, что ЦСКА ведет переговоры с "Витория Гимарайнш" по трансферу защитника

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Футбольный агент Хелио Мартинс подтвердил переговоры португальского клуба с ЦСКА по переходу Жорже Фернандеша.
Фото: GETTY IMAGES
"Да, это правда. Переговоры с ЦСКА ведутся", - приводит слова Хелио Мартинса Sport24. Ранее в СМИ появилась информация о том, что тренерский штаб московского ЦСКА заинтересован в приобретении центрального защитника Жорже Фернандеша из "Витории Гимарайнш".

В текущем сезоне центральный защитник провел за португальский клуб 27 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего португальца в 1,8 миллионов евро. Игрок выступал за все юношеские сборные Португалии. После 18-ти сыгранных туров "армейцы" занимают восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на десять очков.

ЦСКА Фернандеш Российские трансферы
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