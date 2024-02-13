"Что касается Ду Кейроса, мы дали ему возможность набирать игровую практику, что важно для молодого игрока. Мы понимаем, что это очень важно для прогресса", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Напомним, что бразильский полузащитник Ду Кейрос перешел в "Гремио" на правах аренды до конца 2024 года с правом выкупа за 6 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провел за "Зенит" 16 матчей и отметился одним забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 3 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на два очка.
Семак - об аренде Ду Кейроса: мы дали ему возможность набирать игровую практику, это очень важно для прогресса
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об аренде Ду Кейроса в "Гремио".
Фото: ФК "Зенит"