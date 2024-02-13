"Что касается Лёши Сутормина, то это было его желание. Мы с ним разговорили ещё летом по этому вопросу. Но тогда у нас не было возможности его отпустить. Сейчас у нас есть возможность его заменить, мы справимся. Хотя, конечно, он нам не помешал бы. Своим отношением к делу он заслужил, чтобы команда и клуб пошли ему навстречу и приняли компромиссное решение", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Сутормин перешел в "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона без права последующего выкупа. Полузащитник принял участие в 12-ти матчах "Зенита" и записал на свой счет две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 30-летнего россиянина в 1,5 миллионов евро. Напомним, после 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. Южане располагаются на последнем месте и имеют в своем активе 11 очков. После зимней паузы подопечные Роберто Морено сыграют с "Балтикой" в рамках 19-го тура РПЛ.
Главный тренер "Зенита" Семак - об аренде Сутормина: он заслужил, чтобы команда и клуб пошли ему навстречу
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об аренде Алексея Сутормина в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"