"Российские игроки отказываются ехать в «Зенит»? У "Зенита" сейчас идёт крен в сторону одной национальности. Если "Зенит" хочет видеть у себя российских футболистов, он должен покупать российских футболистов. Если он берёт бразильцев, то никто не хочет ехать в команду, в которой 13 бразильцев", - цитирует Геркуса "Евро-Футбол".
В составе петербургского "Зенита" на данный момент заявлено 13 легионеров. В зимнее трансферное окно клуб приобрел двух бразильцев: центрального защитника Нино и нападающего Артура. После 18-ти сыгранных туров петербургский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. После зимней паузы команда Сергея Семака сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.
Бывший президент "Локомотива" Геркус: никто из россиян не хочет ехать в "Зенит", когда там 13 бразильцев
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о трансферной политике "Зенита".
Фото: РПЛ