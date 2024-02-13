"Пусть Чалов равняется на Акинфеева, развился в ЦСКА - и заканчивай в ЦСКА. В Европе с него будут требовать, а он игрок не тех кондиций. Он зависимый игрок. Чалов играет на ошибках соперников и бьёт пенальти", - сказал Пономарев.
Контракт нападающего ЦСКА Федора Чалова с клубом истекает 31-го декабря 2024-го года, а интерес к нему проявляют команды из Турции и Франции. В первой части сезона Чалов записал на свой счет 8 голов и 3 голевые передачи в чемпионате России. 25-летний форвард является лучшим бомбардиром ЦСКА в турнире, а также занимает 2-е место в списке главных снайперов РПЛ, уступая лишь Матео Кассьерре из "Зенита".
Источник: "Евро-футбол"
Пономарев: пусть Чалов равняется на Акинфеева. Развился в ЦСКА - и заканчивай там же
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев посоветовал Федору Чалову брать пример с вратаря "армейцев" Игоря Акинфеева.
Фото: Telegram-ПФК ЦСКА