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"СЭ": несколько российских клубов интересуются игроком сербского "Спартака" Джурасовичем

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Несколько клубов Российской Премьер-Лиги заинтересованы в услугах игрока «Спартака» из Суботицы Алексы Джурасовича.
Фото: ФК "Спартак" Суботица
Два клуба Российской Премьер-Лиги рассматривают возможность приобретения сербского полузащитника Алексы Джурасовича. На данный момент футболист выступает в составе «Спартака» из Суботицы.

По информации «СЭ», в ближайшее время два российских клуба должны сделать официальное трансферное предложение сербскому клубу по поводу приобретения полузащитника.

21-летний футболист в нынешнем сезоне поучаствовал во всех турнирах за «Спартак» в 19 противостояниях , в которых записал на свой счет один голевой удар и одну результативную передачу. По оценке интернет-портала Transfermarkt, нынешняя стоимость Джурасовича составляет 1.5 миллиона евро.

Российские трансферы Спартак Суботица
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