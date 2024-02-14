Два клуба Российской Премьер-Лиги рассматривают возможность приобретения сербского полузащитника Алексы Джурасовича. На данный момент футболист выступает в составе «Спартака» из Суботицы.
По информации «СЭ», в ближайшее время два российских клуба должны сделать официальное трансферное предложение сербскому клубу по поводу приобретения полузащитника.
21-летний футболист в нынешнем сезоне поучаствовал во всех турнирах за «Спартак» в 19 противостояниях , в которых записал на свой счет один голевой удар и одну результативную передачу. По оценке интернет-портала Transfermarkt, нынешняя стоимость Джурасовича составляет 1.5 миллиона евро.
"СЭ": несколько российских клубов интересуются игроком сербского "Спартака" Джурасовичем
Несколько клубов Российской Премьер-Лиги заинтересованы в услугах игрока «Спартака» из Суботицы Алексы Джурасовича.
Фото: ФК "Спартак" Суботица