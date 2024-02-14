"Хорди уже очень хорошо адаптировался в команде. Он счастлив в "Оренбурге". Здесь много игроков, которые говорят по-испански, а также тренерский штаб. Это сильно упростило задачу. Скоро он покажет на поле все, на что способен", - цитирует Моралеса Sport24.
Томпсон перешел в "Оренбург" из чилийского "Коло-Коло" в зимнее трансферное окно. Российский клуб взял игрока в аренду с правом последующего выкупа. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 800 тысяч евро. Томпсон провел 26 матчей за "Коло-Коло" в 2023 году и отличился 6-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Напомним, что "Оренбург" после 18-ти сыгранных туров занимает 14-ую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Агент Томпсона: Хорди уже очень хорошо адаптировался в команде, он счастлив в "Оренбурге"
Футбольный агент Серхио Моралес, представляющий интересы полузащитника "Оренбурга" Хорди Томпсона, высказался об адаптации своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"