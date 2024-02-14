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Кавазашвили - о Промесе: "Спартак" - чистейшая команда. В Европе всё сваливают на нашу великую Россию

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Советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал приговор, вынесенный форварду "Спартака" Квинси Промесу нидерландским судом.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"В целом я привык, что в Европе всё сваливают на нашу великую Россию, абсолютно всё. Поэтому я не удивляюсь тому, что в очередной раз там решили унизить нашу страну и придумали такое дело. Я знаю только одно, "Спартак" - это чистейшая команда, в которой собраны ребята, которые все, без исключения, любят клуб и играют за него от всей души", - заявил Кавазашвили.

Экс-футболист сборной Нидерландов, выступающий в составе московского "Спартака", был приговорен к 6-ти годам тюрьмы по делу о нелегальном обороте запрещенных веществ и создании наркокартеля. Промес может быть передан нидерландскому правосудию, если посетит одну из стран Европейского Союза. В московском "Спартаке" заявили, что данное решение суда пока не является окончательным.

Контракт Квинси Промеса со "Спартаком" истекает в конце сезона. В первой части РПЛ 32-летний форвард записал на свой счет 6 голов и 6 голевых передач в 17-ти играх.

Источник: "legalbet"

Кавазашвили Спартак Промес
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