"В целом я привык, что в Европе всё сваливают на нашу великую Россию, абсолютно всё. Поэтому я не удивляюсь тому, что в очередной раз там решили унизить нашу страну и придумали такое дело. Я знаю только одно, "Спартак" - это чистейшая команда, в которой собраны ребята, которые все, без исключения, любят клуб и играют за него от всей души", - заявил Кавазашвили.
Экс-футболист сборной Нидерландов, выступающий в составе московского "Спартака", был приговорен к 6-ти годам тюрьмы по делу о нелегальном обороте запрещенных веществ и создании наркокартеля. Промес может быть передан нидерландскому правосудию, если посетит одну из стран Европейского Союза. В московском "Спартаке" заявили, что данное решение суда пока не является окончательным.
Контракт Квинси Промеса со "Спартаком" истекает в конце сезона. В первой части РПЛ 32-летний форвард записал на свой счет 6 голов и 6 голевых передач в 17-ти играх.
Источник: "legalbet"
Кавазашвили - о Промесе: "Спартак" - чистейшая команда. В Европе всё сваливают на нашу великую Россию
Советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал приговор, вынесенный форварду "Спартака" Квинси Промесу нидерландским судом.
Фото: официальный сайт "Спартака"