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Председатель "Локомотива" Нагорных: в данный момент для Семина нет роли в клубе

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Председатель правления "Локомотива" Юрий Нагорных не видит Юрия Семина в проекте "железнодорожников".
Фото: Global Look Press
"В данный момент мы пока не нашли роль для Юрия Павловича в текущем составе "Локомотива", чтобы можно было вписаться в тот штаб, в ту работу клуба, которая проводится. Вместе с тем мы продолжаем над этим работать, думаю и уверен, что найдём решение. Юрий Павлович не теряет связи с "Локомотивом", с обществом клуба", - заявил Нагорных.

Юрий Семин несколько раз возглавлял "Локомотив" (впервые - в январе 1986-го). Под его руководством клуб завоевал 6 Кубков России, а также по 3 раза одерживал победы в Чемпионате и Суперкубке России. Последнее пришествие Семина в "Локомотив" состоялось в августе 2016-го года.

Сейчас главным тренером "железнодорожников" является 39-летний Михаил Галактионов. По итогам первой части сезона "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 31-м очков в 18-ти матчах.

Источник: "Матч ТВ"

Нагорных Семин Локомотив
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