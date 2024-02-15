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Игрок "Спартака" Хлусевич: рад, что Россия сыграет с Сербией и Парагваем. Буду счастлив, если вызовут

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Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич ждет вызова в сборную России на матчи против Сербии и Парагвая.
Фото: "Чемпионат"
Очень рад, что сборная России сыграет с Сербией и Парагваем. Буду очень счастлив, если вызовут и поеду на эти сборы. Буду стараться делать всё возможное для этого. Сербия и Парагвай - очень хорошие соперники. Думаю, что будет интересный футбол, а также много болельщиков и хорошая атмосфера. Играть при своих трибунах, конечно, всегда приятно. Люди соскучились по сборной", - сказал Хлусевич.

Сборная России планирует провести два товарищеских матча в марте текущего года. Соперниками России должны стать сборные Сербии и Парагвая. Оба матча будут сыграны в столице России на стадионе московского "Динамо". Сборная Сербии, если игра состоится, станет первым европейским соперником российской команды с 2021-го года. Последним матчем сборной России против команды из Европы до сих пор остается игра с Хорватией (0:1) в квалификации к Чемпионату Мира в Катаре.

22-летний уроженец Симферополя Даниил Хлусевич имеет в своем активе 5 матчей в составе национальной сборной России. В последнем матче против Кубы (8:0) игрок "Спартака" остался в запасе.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Хлусевич Сборная России Сборная Сербии Сборная Парагвая
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