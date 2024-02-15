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Экс-игрок "Спартака" Хлестов - о Промесе: ему нужно получить российское гражданство

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Бывший игрок московского "Спартака" Дмитрий Хлестов считает, что Квинси Промесу необходимо получить российское гражданство.
Фото: ФК "Спартак"
"Нужно ли в такой ситуации продлевать контракт с Промесом? Думаю, что да. Промес — сейчас единственный футболист "Спартака", на которого ходят болельщики. Думаю, что ему нужно получить российское гражданство, а клубу помочь в этом Квинси", - цитирует Хлестова "РБ Спорт".

Вчера, 14-го февраля, Квинси Промес был приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Сторона игрока сообщила, что будет подавать апелляцию. В текущем сезоне игрок провел за клуб 21 матч и отметился 8-ю забитыми голами и 8-ю результативными передачами. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Хлестов Промес
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